Média : Le Conapp, la presse proche du pouvoir en assemblée générale ce 9 juin

Dans un communiqué rendu public le 28 mai 2017, le Bureau Exécutif du Conseil National des Patrons de Presse (CONAPP) annonce qu’il tiendra sa prochaine assemblée générale ordinaire le 9 juin 2017.

Dans ce communiqué, le Secrétaire général du Bureau Exécutif du CONAPP, Fabrice PETCHEZI explique qu’il s’agit d’une Assemblée générale ordinaire qui aura lieu en « conformité » avec les textes de base de l’organisation patronale.

Quatre points essentiels seront abordés au cours de cette rencontre: « la présentation et adoption du rapport moral, la présentation et adoption du rapport d’activités, la présentation et adoption du rapport financier et les divers ».

Le Conapp, des patrons acquis au pouvoir ?

Le CONAPP est organisation patronale dite proche du pouvoir. Cette assemblée générale intervient dans un contexte sulfureux de passes d’armes entre le président du CONAPP, Jean-Paul Agboh Ahouélété, directeur de publication de Focus Infos, et Lucien Mensah, directeur de Le Combat.

Les deux patrons de presse s’injurient par leurs médias interposés. Une affaire de famille sur fond de zizanies quant aux petits sous provenant des sociétés parapubliques proches du pouvoir. La presse dépendante en action.