Kara aménage son réseau d’assainissement collectif des eaux usées

L’Etat envisage des aménagements dans la ville de Kara pour l’aider à s’assainir. Le quartier de Ewaou est le principal bénéficiaire de l’initiative.

La mairie de Kara a reçu des matériaux de raccordement des concessions offerts par le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique pour l’assainissement de la ville.

Il est prévu dans la ville de Kara la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques et la réalisation de la station de ces eaux. Le Ministère de l’agriculture vient ainsi répondre à la requête de la mairie de cette ville dans son action de branchement et le raccordement des eaux usées dans plus de 100 ménages et d’eau potable dans le quartier Ewaou.

Le matériel, évalué à 200.000.000F CFA est composé de ciment et de matériaux de construction (tôles, planches, pointes, fers à béton, cuvettes, Siphons de sol, tuyaux et coudes…).

Le directeur de l’approvisionnement en eau potable au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, Adjama Affo Bôm a souligné l’importance du projet pilote en matière d’assainissement au Togo en dehors de la ville de Lomé. Il a relevé que l’assainissement étant un maillon important pour la santé humaine et la protection de l’environnement, sa réussite sera un outil de décision pour le ministère en charge de l’Agriculture.

Le Temps ave ATOP