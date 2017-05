OMS : L’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus élu directeur général

Les Etats membres de l’OMS ont élu le 23 mai dernier, l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus directeur général de cette organisation en pleine crise.

C’est la première fois qu’un Africain occupera la direction générale de l’Organisation mondiale de la santé avec l’élection du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ancien ministre des Affaires étrangères d’Ethiopie de 2012 à 2016, il était également ministre de la Santé pendant une longue période de 2007 à 2012.

Il dispose également d’une solide expérience en matière de gestion de la santé comme président le Conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose ; Président du Conseil du Partenariat Faire reculer le paludisme et Coprésident du Conseil du Partenariat pour la Santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

Il dirigera une organisation de plus de 7 000 personnes de plus de 150 nationalités dans 150 bureaux de pays, zones ou territoires, 6 bureaux régionaux et au siège situé à Genève (Suisse).

L’OMS en pleine crise

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus arrive cependant à la tête d’une organisation en plein doute, manquant de réactivité face aux nombreuses crises sanitaires mondiales de ces dernières années.

L’OMS souffre de plusieurs maux et a été sous le feu de la critique notamment à cause de la gestion de la pandémie de grippe A (H1N1) de 2009-2010, et surtout de celle d’Ebola de 2014-2106 qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l’Ouest. Dans le cas de la maladie à virus Ebola, l’organisation est accusée d’avoir minimisé la situation qui s’est finalement étendue su trois Etats. Il a fallu l’implication des Etats-Unis et d’autres pays européens pour venir à bout de la pandémie.

La tâche ne sera donc pas facile pour l’Ethiopien qui devra réformer une organisation qui n’a guère connu d’évolution depuis sa création

Le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus commencera son mandat de 5 ans le 1er juillet 2017, en remplacement de la Chinoise Dr Magaret Chan.