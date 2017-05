RDC : Annonce d’une épidémie du virus Ebola dans la province du Bas-Uélé.

L’Organisation mondiale de la santé indique avoir été informée par les autorités congolaise d’une épidémie du virus Ebola à Likati, province du Bas-Uélé.

Selon l’OMS, la ministre de la Santé de la RDC annonce une épidémie survenue dans la province du Bas-Uélé depuis le 22 avril dernier. Les tests réalisés au laboratoire prouvent qu’il s’agit d’un virus Ebola, sérotype Zaïre par RT-PCR. On a recensé neuf cas de fièvre hémorragique dont deux décès.

Les autorités de la santé publique ont pris des mesures pour circonscrire le virus. Frappée régulièrement, la RDC est un pays à cran contre le virus Ebola.

L’agence onusienne affirme travailler « en étroite collaboration avec toutes les autorités tant nationales que provinciales, ainsi qu’avec l’appui du Bureau régional (AFRO), du Siège (Genève) et de tous les autres partenaires pour faciliter le déploiement des matériels de protection et du personnel sur le terrain afin de renforcer la surveillance épidémiologique et contrôler très rapidement l’épidémie »

Selon l’OMS, l’épidémie touche une zone de forêt équatoriale dans la province du Bas-Uélé, frontalière de la Centrafrique. La dernière épidémie d’Ebola en RDC remonte à 2014. Rapidement circonscrite, elle avait fait officiellement 49 morts.