Diplomatie : Eli Ben-Tura, nouvel ambassadeur d’Israël au Togo

Dans l’optique du sommet Israël-Afrique à Lomé en octobre prochain, l’Etat d’Israël vient de nommer le Docteur Eli Ben-Tura, son nouvel ambassadeur au Togo.

Universitaire mais diplomate de carrière, Dr Eli Ben-Tura a été nommé ambassadeur en Côte d’Ivoire en décembre dernier. Alors que l’Etat d’Israël n’avait pas représentation diplomatique au Togo, Tel-Aviv a profité de la tenue prochaine du premier sommet Israel-Afrique à Lomé pour étendre la territorialité de son diplomate. Monsieur Eli Ben-Tura a présenté le 11 mai dernier ses lettres de créances à Faure Gnassingbé.

Ben Tura a été le représentant de l’Etat hébreu au Sénégal (2011-2015), ambassadeur à Madagascar et chefs de missions lors de grandes rencontres aux Nations Unies à New York et Genève ;

Très fréquent en Israël, Faure Gnassingbé y a effectué une visite officielle en Israël en août dernier. Le président et son ministre des affaires étrangères essaient de renforcer les relations politiques et économiques entre l’Etat hébreu et le Togo d’une part et l’Afrique en général. Lomé organise un sommet Israël-Afrique en octobre. La semaine dernière, Le Togo fait partie des Etats qui ont rejeté une résolution de l’Unesco niant les liens historiques entre Jerusalem et le peuple juif.