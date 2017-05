Les enseignants togolais adoptent le guide de l’UNESCO

Le guide de l’UNESCO concernant l’enseignant est un outil idéal proposé pour traiter des problèmes liés au système éducatif. Le Togo veut s’en inspirer.

Un atelier d’appropriation du guide d’élaboration de la politique sur les enseignants au Togo proposé par l’équipe spéciale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) a réuni le 8 mai à Lomé, une centaine d’enseignants venus de toutes les régions du pays. Le Togo veut s’en inspirer afin d’asseoir sa politique nationale.

L’atelier répond au processus d’élaboration et de lancement de la politique nationale sur les enseignants au Togo dont la finalité est de rendre le secteur éducatif beaucoup plus performant.

Ce guide définit le cadre du processus d’élaboration d’une politique en faveur des enseignants au Togo et fait le point sur les conditions macro-économique, l’environnement éducatif, le contexte socio-culturel indispensables pour rendre le système éducatif performant. Le guide explore également toutes les facettes de la profession allant du recrutement des enseignants, à la qualité de leur formation en passant par leur redéploiement qui doit être guidé par la recherche de l’équité. Le document insiste aussi sur la redevabilité des enseignants et de l’Etat qui doit redynamiser le dialogue social et créer des meilleurs cadres pour l’exécution du métier d’enseignant. Le guide précise les conditions d’emploi et de travail des enseignants, le lancement des différentes phases du processus et prévoit la budgétisation et la mise en œuvre.

L’atelier se voulait inclusif et participatif afin de garantir l’adhésion de tous les acteurs et partenaires de l’éducation au Togo, à la vision et aux choix stratégiques qui seront proposés dans le document de politique.

Le guide proposé traite de façon globale et systématique tous les problèmes liés au système éducatif dans l’optique de doter le pays d’une politique nationale pour mieux répondre aux attentes des différents acteurs.

Le Temps avec ATOP