Concours autour des premiers secours et principes Croix Rouge Togolaise

La Croix Rouge Togolaise intensifie la vulgarisation de ses principes humanitaires chez la gent scolaire, terreau pour l’éclosion des valeurs.

La Croix rouge Togolaise (CRT) et le Comité International de la Croix Rouge (CICR) ont organisé, le 6 mai à Lomé, la phase finale de la première édition du « concours des Premiers Secours et des Principes Humanitaires », à l’intention des élèves.

La phase préliminaire du concours a débuté le 8 mars avec des formations au profit des élèves du primaire et du secondaire du Golfe et la commune de Lomé.

Seize établissements (8 du primaire et 8 du secondaire) ont été retenus pour prendre part à la phase finale dans le cadre de la vulgarisation et de la promotion des gestes de secourisme dans les écoles.

Le concours consistait en des questions/réponses relatives aux principes et valeurs humanitaires du mouvement international de la Croix rouge et du Croissant Rouge. Sketches et pratiques du secourisme faisaient partie des épreuves avec une phase délibérative très serrée.

Pour le Primaire, la première place a été ravie par le Complexe Scolaire Saint Esprit d’Avépozo. Quant au Secondaire, la première place est revenue au Lycée moderne d’Adidogomé.

Ce fut l’occasion pour le chef du bureau du CICR à Lomé, Aden Siekro, de rassurer les établissements scolaires et les populations de l’assistance continuelle de la Croix Rouge et le Croissant Rouge quant à la vulgarisation des principes indispensables au bien-être des Hommes.

Le Temps avec ATOP