UEMOA : Etat d’avancement élaboration texte communautaire partenariats PPP

La cinquième session du Comité Consultatif des Partenariats Public-Privé (CO-PPP) de l’UEMOA s’est réunie à Lomé. Avancement textes communautaires.

La session est convoquée par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) aux fins de renforcer les capacités d’incitation des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Il est question de susciter l’intérêt et l’engouement des acteurs du secteur privé pour la mobilisation des fonds indispensables au financement des projets d’infrastructures et d’énergie.

Les treize membres du CO-PPP ont écouté le compte rendu de la commission de l’UEMOA sur l’état d’avancement de la stratégie et du texte communautaire sur les Partenariat Public Privé (PPP), examiné le degré d’exécution du projet de rédaction du texte communautaire portant organisation et fonctionnement de l’Union Régionale de Développement des Projets en Partenariat Public Privé (URDPPP) puis fait le point des évolutions notables, au cas par cas, des PPP dans les huit Etats membres de l’Union.

Les échanges ont porté sur l’étude du projet de texte définissant les modalités institutionnelles et opérationnelles de remise en œuvre des projets PPP régionaux. Les travaux ont été présidés par le vice-président de la BOAD, Bassary Touré.

Le recours aux PPP s’est intensifié en 1990 dans nombre de pays de par le monde pour faire face aux besoins de financement des grands projets d’infrastructures. Le financement des projets en Afrique est perçu comme un montage contractuel permettant de réaliser, à court terme, les infrastructures à l’aide des financements apportés majoritairement par le secteur privé. Institué au sein de la BOAD sur instruction de la conférence des chefs d’Etat de l’Union, du 6 juin 2012 à Lomé, l’URDPPP contribue à l’émergence d’un marché des PPP dans l’espace UEMOA et appuie les Etats membres en matière de PPP.

Le Temps avec Atop