Drogue, sexe, menaces et armesâ€¦ Kathryn Hagan abusait de ses Ã©lÃ¨ves

Drogue, sexe, armes, éducation et enseignement, difficile de savoir la première vocation de Kathryn Hagan. la prof aimait flirter avec ses élèves…

Une professeure de l’Indiana a été arrêtée, soupçonnée d’avoir eu des relations sexuelles avec l’un de ses élèves et de l’avoir drogué avec du Xanax. Elle a également armé un second étudiant pour l’aider à commettre un crime.

La professeure ne faisait pas que donner des cours… Une femme de 38 ans, Kathryn Hagan, a été arrêtée il y a une semaine à Indianapolis, aux Etats-Unis, soupçonnée d’avoir entretenu des relations sexuelles avec l’un de ses élèves et d’avoir aidé un second garçon à se procurer une arme. D’après les enquêteurs, Kathryn Hagan aurait invité chez elle un élève de 17 ans à deux reprises. La première fois, elle lui aurait donné du Xanax, un puissant antidépresseur, et la seconde fois, elle aurait eu une relation sexuelle avec lui dans sa chambre.

Selon les autorités citées par CBS, elle aurait envoyé un SMS à l’adolescent pour lui demander de faire croire qu’il était malade afin de venir au plus vite chez elle. C’est la mère du garçon qui a découvert cette relation inappropriée entre son fils et l’enseignante. Elle a immédiatement alerté l’établissement où son fils étudiait, avant que les services sociaux ne soient mis au courant.

Elle voulait aider à menacer ceux qui possédaient sa vidéo

En interrogeant d’autres élèves, les enquêteurs ont découvert qu’une vidéo de 10 secondes circulait dans le lycée. On y verrait Kathryn Hagan nue avec l’étudiant. Les autorités ont fait savoir que ces images avaient été utilisées pour faire du chantage à la professeure afin que celle-ci augmente certaines moyennes.

Dans le téléphone portable de Kathryn Hagan, les enquêteurs ont également trouvé une conversation par SMS dans laquelle cette dernière explique à un autre élève qu’elle «n’arrive pas à croire (qu’elle) a acheté du Xanax (à l’adolescent)». Une troisième discussion a permis de montrer que Kathryn Hagan aurait aidé un autre élève à se procurer une arme à feu. Le but était de menacer les étudiants en possession de la vidéo dans leurs téléphones. L’élève aurait proposé de s’en charger à condition que l’enseignante achète l’arme et les munitions. Kathryn Hagan a démissionné le 7 avril dernier.

Le Temps avec Paris Match