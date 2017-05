L’expérience des poubelles de collecte à trois tris dans l’Agou

Un projet de collecte d’ordures à trois tris est lancé dans l’Agou pour participer à l’assainissement des lieux publics. Poubelles de collecte disponibles.

Le projet collecte d’ordures à trois tris ou à trois poubelles juxtaposées a été initié par la préfecture d’Agou avec l’appui financier et technique de l’ONG International Youth Fellowship (IYF) en soutien à l’assainissement des villes, cantons, villages et quartiers à travers l’opération « Togo propre » observé le premier samedi de chaque mois.

Dans la préfecture de l’Agou, c’est la ville de Gadzépé et les environs qui ont été retenus pour être assainis en vue de créer un environnement sain, vivable et attrayant. Les populations seront amenées à changer de comportement et ne plus jeter plastiques et autres ordures n’importe où. Ceci participe de la protection de l’environnement et de promotion de la santé.

Ce projet est tiré de l’exemple de la Corée du sud qui consiste à installer au même endroit trois poubelles dont l’une réservée pour les feuilles en papier, l’autre pour les plastiques et la troisième pour les canettes. Ceci en vue de faciliter le travail aux collecteurs d’ordures. Ces poubelles seront installées dans les écoles et lieux publics en cette phase pilote.