L’organisation OOAS encourage l’amélioration des soins ophtalmologiques

L’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) a offert le 28 avril du matériel à l’école d’ophtalmologie du Centre hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé. Le matériel a été remis au ministre togolais de la Santé et de la Protection Sociale, Pr. Mijiyawa Mustapha.

Le matériel d’une valeur de 55 millions de CFA, est composé de lampes à fentes, de transformateurs, d’Auto refractomètres, de Reichert 7 auto tonomètres Reichert, de projecteur de test, de boîte de verre essai bague plastique, de lunettes essai oculus simple de 38 mm, de lunette essai oculus enfant de 38 mm, de rétinographie complet avec moniteur et de périmètre automatique.

L’offre est un accompagnement qui intervient après une requête du ministre de la Santé qui a trouvé vétustes les équipements de cette école. Ce don permettra de renforcer l’offre de soins au niveau de l’ophtalmologie et le renforcement des capacités.

La mission de l’Organisation ouest africaine de la Santé (OOAS) est d’amener les populations de l’espace CEDEAO à un niveau de santé le plus élevé possible. Ses défis restent liés à la faiblesse des systèmes de santé, les forts taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, l’insuffisance de partenariats stratégiques. L’OOAS est dernièrement intervenue aux côtés du Togo dans la lutte contre l’épidémie de méningite dans la région de la Kara, la préparation et la riposte conte la maladie à virus Ebola.