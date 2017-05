L’association écrivains du Togo célbre la journée mondiale du livre

A l’occasion de la journée mondiale du livre, les écrivains du Togo ont parlé à Lomé du droit d’auteur et des conditions de protection des œuvres.

L’Association des Ecrivains du Togo (AET) en collaboration avec le département des lettres modernes de l’Université de Lomé, a organisé le 26 avril à Lomé, une conférence-débat, pour marquer la journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Placée cette année sous le thème : « Le livre et le droit d’auteur », cette journée se célèbre chaque 23 avril. La conférence a connu la participation des écrivains et chercheurs togolais, des étudiants et d’autres personnalités. Le but est de favoriser l’accès des populations aux livres et de contribuer à l’intelligence livresque de la société. Elle a été animée par l’expert en propriété intellectuelle près les cours et tribunaux, Idrissou Traoré Aziz.

L’orateur a instruit l’assistance sur la protection des œuvres littéraires, les différents types d’œuvres littéraires (œuvres simples et complexes). Il a aussi souligné les conditions à remplir pour que les œuvres soient protégeables, entres autres, le style, la forme, l’originalité, la personnalité et l’enregistrement.

M Idrissou a également fait savoir que les droits patrimoniaux et moraux sont ceux qu’un auteur possède puis indiqué qu’ ils lui permettent de vivre de son œuvre et d’éviter la divulgation, de conserver le droit de paternité et le respect de son œuvre. Le conférencier a ajouté que la durée de protection de l’œuvre est de 50 ans après la mort de l’auteur.

La présidente de l’AET, Mme Anaté Kouméalo a exhorté l’assistance à la lecture, à acheter les livres surtout ceux des Togolais afin de leur permettre de vivre de leur travail et de valoriser la culture de la lecture en Afrique.

Le Temps avec ATOP/KEA/KYA