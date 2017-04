La fête patronale de l’UCAO-UUT a célébré l’érudit St Augustin

L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité Universitaire Technique (UCAO-UUT) a célébré st Augustin, Dr de l’Eglise, lors de sa fête patronale.

L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité Universitaire Technique (UCAO-UUT) a célébré la première édition de sa fête patronale, fête de saint Augustin, le mardi 25 avril à Lomé. Cette manifestation est célébrée en communion avec les autres Universités catholiques des autres pays ouest africains en mémoire de saint Augustin, un illustre docteur de l’église.

L’objectif est de supplier Dieu afin que l’esprit de foi, d’amour, de compassion, et de la recherche du savoir qui animait ce « saint savant » se répande sur l’ensemble de leur communauté universitaire y compris les enseignants et les étudiants appelés à trouver en ce fidèle disciple du seigneur Jésus Christ un modèle. Implorer ce saint évêque « passionné » de Dieu, des sciences et des lettres non seulement pour la protection de toutes les Universités catholiques d’Afrique de l’Ouest dont il demeure le saint patron mais aussi pour que son Esprit inspire et guide les dirigeants dans la prise de bonnes décisions.

Elle a été marquée par une messe, des activités culturelles et artistiques et une table ronde sur le thème « Université privée en Afrique et développement : visions croisées », animée par les présidents de l’UCAO-UUT et de African University of Management (AUM), respectivement Rvd père Francis Barbey et M. Esnel Yembit.