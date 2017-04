27 avril: Faure Gnassingbé décore ses fidèles serviteurs

Dans le cadre de la célébration du 27 avril, Faure Gnassingbé a décoré plusieurs personnalités pour services rendus au clan au pouvoir.

Le chef de l’Etat Faure Gnassingbé a profité de la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance pour décorer quelques-uns de ses fidèles serviteurs. Au Togo, on ne se pose plus de questions quant à l’engagement des hauts-fonctionnaires pour l’intérêt général ou de celui privé du chef de l’Etat.

Ainsi, au titre de Commandeur de l’Ordre du Mono, ont été décorés le ministre de l’Agriculture, Ouro-Koura Agadazi et le Commissaire général par intérim de l’Office togolais des recettes (OTR), Adedze Kodzo.

Le colonel Ouro-Koura Agadazi alias « si-vous-savez-le-bien-que-Eyadema-m’a-fait » est un ancien responsable de l’ANSAT (un magasin). Il est indéboulonnable de ce poste stratégique de l’Agriculture malgré ses résultats médiocres. Mais il maîtrise parfaitement un monde rural sur un modèle clientéliste un monde rural toujours indispensable pendant les électio

Adedze Kodjo, le Commissaire général par intérim de l’OTR est un ancien dirigeant de la douane et des impôts. Très impliqué dans le milieu des églises évangélistes, il est l’organisateur depuis 2012 de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu ». Faure Gnassingbé et les membres de son gouvernement sont les fidèles participants à ces réunions absentes du calendrier républicain.

Des hauts gradés de l’armée et lele ministre de la Sécurité, Yark Damehane ont été faits Commandeurs de l’Ordre national du Mérite.

Ont été décorés également les anciens ministres Kouméalo Anaté et Djossou Semondji, et les présidents des Universités de Lomé et de Kara, respectivement Dodzi Kokoroko et Komla Sander. C’est à dire les élites qui se mettent au soleil en espérant ne pas se brûler.