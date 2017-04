Le salon international des études et formations ELITE ouvre à Lomé

Un salon international, ELITE s’ouvre à Lomé pour renseigner sur les études, les cursus et les formations. Les exposants viennent du Togo et d’ailleurs.

Le premier Salon international des études et formations dénommé « ELITE » se tient du 26 au 30 avril au Centre Togolais des Expositions et Foire de Lomé Togo (CETEF). Ce salon est initié par « Elom & Kékéli Sarl », « Global Youth Intiative de John Maxwell », et Vision des initiatives de restauration de l’Afrique (VIRA) en partenariat avec les Universités de Lomé, de Kara et des institutions africaines et occidentales.

Selon l’un des membres de ‘organisation «ce rendez-vous est une occasion pour les acteurs de la formation du Togo et d’ailleurs de présenter un panel de filières et de cursus et de guider les étudiants pour qu’ils trouvent la formation correspondant le mieux à leurs projets professionnels. Ceux-ci pourront ainsi approfondir et consolider leurs connaissances sur les études et les métiers».

Des représentants du service d’information et d’orientation des Universités du Togo seront également présents afin de répondre à toutes les questions et donner des conseils adaptés et des recommandations personnalisées.

Il s’agira lors de ce salon d’aider les écoles et Instituts de formations nationaux et internationaux à faire connaître leurs écoles en présentant leurs programmes et filières avec leurs spécificités.

ELITE est une occasion pour ces écoles de préinscrire de nouveaux étudiants avant la période des vacances scolaires. Il s’agit d’une semaine de rencontre et une porte ouverte des établissements scolaires qui bénéficient par la même occasion de l’affluence des élèves et étudiants des autres écoles, un moment de se renseigner sur les meilleures écoles, les coûts, leur cursus, le contenu des formations et les conditions de séjour à l’étranger.

Le Temps avec ATOP