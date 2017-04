Le Togo célèbre la journée internationale des sites et monuments

Chaque 18 avril est célébrée la journée internationale des sites et monuments. Le Togo appelle à la conscience autour des patrimoines nationaux. Edition 1.

Une conférence-débat autour du patrimoine culturel togolais et le tourisme durable a lancé les activités de la première célébration au Togo de la journée internationale des sites et monuments le 18 avril dernier.

La direction du Patrimoine Culturel a initié cette conférence pour sensibiliser sur l’importance des sites et monuments. Le patrimoine est un élément essentiel du tourisme durable, c’est également une offre composite et diversifiée du tourisme qui prend ses racines parfois dans l’environnement et parfois dans la culture. Au Togo, il en existe à suffisance aussi bien sur l’angle de l’environnement que sur celui culturel. L’on dénombre plusieurs de ces sites touristiques notamment les trois grandes réserves (flore et faune) de la région de la Kara, la maison des esclaves à Aného, la cascade de Kpimé, le musée régional de Sokodé, la forêt sacrée de Bè… A leur côté pour la protection, des instruments juridiques entre autres, la loi sur l’environnement et le code forestier.

Pour cette première célébration il est prévu une excursion sur le site Koutammakou dans la région de la Kara qui consiste à amener un groupe de parlementaires et des cadres du ministère de l’Economie et des Finances pour leur faire découvrir le site afin de leur permettre d’échanger sur les possibilités de rentabiliser ce site et de contribuer à sa mise en œuvre. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le convoi pour cette excursion institutionnelle a quitté Lomé ce jeudi matin.

Le choix du site Koutammakou est guidé par l’architecture originale de son habitat, son paysage et le mode de vie des populations, un ensemble peu connu des cadres de l’administration togolaise.

La journée internationale des sites et monuments a été instituée par la 22ème session de l’Assemblée générale de l’UNESCO en 1983. Le conseil international des sites et monuments (ICOMOS), à travers le thème retenu cette année, «Patrimoine culturel et tourisme durable », invite les pays à faire de leur patrimoine culturel, un pôle d’attraction touristique et un facteur de développement durable. Cette journée est célébrée chaque 18 avril.