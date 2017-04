Joss Stone, star de la world music sur la scène de l’Institut Français du Togo

Le samedi 22 avril à 20h30, la star britannique Joss Stone donnera un concert à l’Institut Français dans le cadre de sa tournée « Total World Tour ».

Promotion Album la promotion de son album « Water for your soul ». La présence de la Britannique au Togo s’inscrit également dans le cadre de l’album « Water of soul ».

Née à Douvres (Royaume Uni), Joss Stone a arrêté les études à cause des problèmes de dyslexie. En 2002, elle s’envole pour les États-Unis pour une audition à New York pour S-Curve Records. Elle a également signé un contrat avec BMG au Royaume-Uni et réalisé des featuring avec . Depuis ce temps, elle chante avec des artistes comme Johnny Hallyday, Ricky Martin, Gladys Knight, Jessica Simpson ou encore Angélique Kidjo.

Joss Stone a la particularité d’apparaître le plus souvent pieds nus lors de ses prestations publiques, et notamment ses concerts, ce qui permet aux spectateurs de voir ses tatouages sur les pieds.

11 millions d’albums vendus

L’artiste avait déjà vendu plus de 11 millions d’albums à travers le monde fin 2011. En juillet 2008, elle enregistre avec Johnny Hallyday une reprise du titre Unchained Melody, parue sur l’album Ça ne finira jamais de Johnny.

Son troisième album, intitulé Introducing Joss Stone, est sorti en mars 2007, et a été produit par Raphael Saadiq, producteur notamment connu pour ses collaborations avec Erykah Badu ou Angie Stone. On y retrouve des titres tels que Tell me ’bout it (le premier single, dont le clip peut être visionné sur son site officiel), Girl, you won’t believe it, Catch me I’m falling, ou encore son duo avec Common : Tell me what we’re gonna do now. Lauryn Hill apparaît également sur l’album, qui selon les critiques, est à ce jour comme étant le plus abouti des trois.

Son quatrième album intitulé Colour me Free! est sorti en octobre 2009.

Albums studio

2003 : The Soul Sessions

2004 : Mind, Body & Soul

2007 : Introducing Joss Stone

2009 : Colour Me Free

2011 : LP1

2012 : The Soul Sessions 2

2015 : Water for Your Sou