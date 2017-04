Filières café et chaîne de valeur huile rouge : filières porteuses

Les régions Plateaux et Maritime sont dans une action conjointe pour renforcer la qualité de production dans les filières café et huile rouge de palme.

Il est mis sur pied un « projet de professionnalisation de la chaine de valeur Huile rouge de palme de consommation et Amélioration du système de production du café Robusta pour la promotion des Revenus Durables dans les régions Plateaux et Maritime (PHARRD/PM) ». Les activités ont été lancées le 12 avril à Kpalimé sous l’égide du Consortium Vision et Revenus Durables au Togo (Consortium VERD-Togo), un regroupement de deux ONG dont le Centre pour l’Ecologie et le Développement (CED) et l’Association pour le Développement des Initiatives Locales au Togo (ADIL-Togo).

Le projet veut contribuer à l’amélioration de la qualité de l’huile rouge de palme de consommation et du café robusta pour permettre à plus de 2000 ménages de producteurs et productrices de bénéficier de meilleurs prix et d’accroître les revenus. Producteurs de noix de palme et productrices d’huile rouge de palme vont mettre sur pied un mécanisme de contrôle interne de la qualité de cette huile et de promotion de sa vente. Par rapport au café, le projet va introduire l’encadrement de proximité qui consistera à former des paysans qui deviendront à leur tour des formateurs de leurs pairs. Il mettra les producteurs de café en relation direct avec les exportateurs prêts à acheter le coût de la qualité. S’agissant de l’huile rouge, le projet va apprendre aux productrices et producteurs comment optimiser la qualité. Il va les instruire à cet effet sur les règles d’hygiène à observer et le type de noix à utiliser.

Selon les promoteurs, cette huile produite et contrôlée sera examinée au niveau des laboratoires de l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) et de l’Institut d’hygiène pour conférer un certificat qui sera collé sur la boîte conditionnée.

La filière café et la chaîne de valeur huile rouge de palme sont deux filières considérées dans les deux régions comme porteuses en termes de création d’emplois et de revenus pour les producteurs.