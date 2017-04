Tchaoudjo Athlétic Club renouvelle son comité exécutif

Le club sportif de Tchaoudjo athlétic club de Sokodé a tenu son congrès électif le dimanche dernier. Un comité exécutif unifié a été mis en place.

Korodowou Ahini Mankana a été élu nouveau président de Tchaoudjo Athlètic Club (TAC) à l’issue d’un congrès électif. Ces élections font suite au congrès statutaire extraordinaire tenu le 30 décembre 2016 consacré à la révision des textes qui régissent le club de première division du Togo. Le club avait obligation de se redresser à cause des dissensions internes qui minaient celui-ci et qui l’ont précipité en deuxième division de football.

Le nouveau bureau élu pour un mandat de 5 ans, compte 12 membres. Il devra contribuer à redresser le club TAC pour qu’il retrouve ses ardeurs et sa verve qui l’ont fait gravir l’échelon de la première division en 2005. Le club était divisé et dirigé à la fois par deux présidents. Il évolue actuellement en deuxième division et a position actuelle dans le classement ne lui permet pas d’envisager un rêve de jouer en première division la saison prochaine.