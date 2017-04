Opération de consultations médicales avec Dentistes sans frontières

Une opération de consultation gratuite a lieu dans la préfecture des Lacs. C’est l’hôpital d’Aného qui abrite la campagne avec Dentistes sans frontières.

Trois chirurgiens-dentistes de «Dentiste sans Frontières» venus de Nuremberg en Allemagne, séjournent depuis le 03 avril au Togo pour des consultations médicales gratuites en soins buccodentaires au Centre hospitalier préfectoral d’Aného.

Jusqu’au 15 avril, ces dentistes et leurs trois assistants auront pour charge de consulter et traiter vingt patients par jour souffrant de caries dentaires ou d’infections de gencives.

Les malades sont recensés par l’équipe médicale de stomatologie du CHP Aného. Cette campagne médicale a été possible grâce à l’ONG Action et Développement du Togo et la délégation chirurgicale allemande est conduite par le Pr Tuul Macher.