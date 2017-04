Conseil coutumier villageois, solution aux conflits locaux ?

La plupart des contrées du pays sont confrontées aux problèmes fonciers et de chefferie. Il est créé le conseil coutumier pour la médiation des conflits.

Les problèmes de chefferie traditionnelle constituent une pomme de discorde entre les populations et les autorités administrative dans la plupart des localités du pays. Souvent imposés sous les prétextes détournés de désignation populaire ou traditionnelle, certains chefs traditionnelle ne se ménagent pas pour entraver vertement la cohésion sociale et le développement des localités.

Dans le village d’Agoudja Badja dans le canton de Badja, à une douzaine de km au sud-est de Kévé, le roi de la terre, Duto, est très respecté. Le roi Bossou Koffi et ses Assafohene, chefs coutumiers, chefs et sages des quartiers ont choisi de mettre sur pied le conseil coutumier du village suivant les dispositions de la loi relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ainsi qu’au décret d’application de cette loi.

Ce conseil coutumier de quinze membres est présidé par M. Bossou Koffi. Il a pour mission de statuer sur les candidats à la chefferie traditionnelle dans le village et de recommander le candidat le plus indiqué pour occuper les fonctions de chef traditionnel conformément aux us et coutumes de la localité. Il doit dresser un rapport transmis par voie hiérarchique au ministre chargé de l’Administration territoriale.

La famille régente actuelle, celle de Djédjé a saisi l’occasion pour soumettre à l’examen du conseil coutumier deux proposition de candidatures, pour la succession de feu Togbui Kpati Djédjé. Le conseil coutumier a recommandé le candidat Djédjé Komi Aboutou pour occuper le poste de chef du village d’Agoudja Badja à cause de sa probité morale, pour avoir remplir les conditions d’aptitude exigées par la coutume et savoir lire et écrire une langue officielle.