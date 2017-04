Sénégal: accroissement du volume des échanges commerciaux avec la Chine

L’offensive diplomatique de la Chine en Afrique cueille ses fruits au Sénégal. Les échanges commerciaux entre les deux pays s’st exponentiellement accrue.

Le volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Chine a été multiplié par 16, passant de 141 millions de dollars en 2005 à 2,356 milliards de dollars en 2016, a annoncé mercredi, l’ambassadeur de Chine près le Sénégal.

«A la fin de l’année 2015, le stock des investissements non financiers directs de la Chine au Sénégal a atteint 100 millions de dollars.», souligne le diplomate.

Selon l’officiel, les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique se sont multipliés par 22, par rapport à l’année 2000, s’établissant au-delà de 200 milliards $ en 2014.

3 100 entreprises chinoises ont déjà investi plus de 100 milliards de $ en Afrique. La Chine a déjà financé la construction de plus de 10 000 kilomètres de routes et de chemin de fer, plus de 200 écoles, près de 100 hôpitaux et plus de 21 centres de formation professionnelle et culturelle en Afrique. Entre 2012 et 2015, l’empire du Milieu a octroyé environ 18 000 bourses d’étude aux étudiants africains et formé plus de 30 000 africains dans plusieurs domaines. 43 équipes médicales chinoises ont déjà prodigué des soins de santé à plus 280 millions de malades dans 42 pays africains.

Depuis 2009, la chine est restée le premier partenaire économique du Sénégal.

Le Temps avec l’Agence Ecofin