«Grand Challenge Pic d’Agou 2017» en aout 2017

Ce sera la première fois que cette course populaire va se courir autour du point culminant du Togo. Le pic d’Agou accueille le «Grand challenge pic d’Agou».

La course, sur 12 km, se déroulera le 5 août 2017 dans la préfecture d’Agou où tous les jeunes de 18 ans et plus de toutes les régions du Togo sont appelés à y prendre part.

Le promoteur ouvre cette première édition à la jeunesse de la diaspora mais aussi aux jeunes ivoiriens, ghanéens et probablement des touristes amoureux du footing. L’on peut y gagner des motos, des trophées, des médailles, etc…

La course va mettre en valeur les sites touristiques parsemés dans la région mais également promouvoir l’athlétisme et les comportements citoyens. La manifestation ouvrira la porte au séminaire marathon de Lomé et au grand marathon du Togo, des évènements tombés dans les oubliettes. Les athlètes togolais de la diaspora sont sollicités de revenir au pays, selon le promoteur.

Géographiquement les participants à la course sauront dorénavant indiquer, s’orienter et décrire le pic d’Agou et sur le plan sportif, lévènement permettra aux athlètes togolais de se frotter aux athlètes étrangers, afin de jauger leur niveau, de mieux se préparer et de répondre aux normes des compétitions internationales.

La démarche de cette course populaire et les activités autour consiste à garantir que le sport joue effectivement un rôle concret dans l’éducation à la citoyenneté et au vivre-ensemble.

Le Temps avec Atop