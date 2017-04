Lâ€™administrateur du PNUD, Helen Clark visite le Togo

L’administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Helen Clark, dans une visite officielle, a séjourné du 28 au 30 mars au Togo.

Au cours de son séjour, Mme Clark a été reçue en audience par le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement.

Elle a également rencontré l’équipe pays des Nations Unies et du PNUD Togo, les partenaires au développement, le corps diplomatique, les bailleurs de fonds et la Fédération des Entrepreneurs et Femmes d’Affaires du Togo.

Mme Clark a été élevée par le chef de l’Etat togolais à la plus haute distinction honorifique du Togo. Elle a été faite commandeur de l’ordre du Mono, en reconnaissance de tous les efforts que le PNUD fait au Togo en vue de son développement. Cette décoration à été suivie d’un dîner.

A la primature, les discussions entre le Premier ministre togolais et Mme Clark ont tourné autour des réalisations du PNUD au Togo et surtout du Programme d’Urgence de Développement Communauté (PUDC), qui est une opportunité pour les populations rurales d’avoir accès aux infrastructures et services sociaux de base.

Plusieurs différents projets et programmes initiés par les deux parties ont permis d’encourager la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité dans les secteurs du développement à la base, l’autonomisation de la femme, la santé, l’environnement, les infrastructures, l’assainissement et l’adduction d’eau potable mais aussi le renforcement de la démocratie, l’Etat de droit, la bonne gouvernance et les libertés fondamentales.