Des jeunes parlent du bon usage des réseaux sociaux

Plusieurs associations ont participé à la célébration de la quinzaine de la francophonie au Togo. Du bon usage des réseaux sociaux, les jeunes en ont parlé.

L’Association Précieux Trésor de Vie (APTV), la maison TV5Monde et le magazine Ados Mag, ont organisé, le 25 mars à Lomé, la Conférence des Jeunes Leaders (CONFEJEL) 2017 dans le cadre de la quinzaine de la Francophonie au Togo avec la participation des universitaires, des lycéens, des collégiens, des jeunes travailleurs et des experts en entrepreneuriat.

Ce fut en réalité une opportunité pour sensibiliser les jeunes sur les réseaux sociaux et les amener à avoir une vision afin de devenir de futurs modèles de réussite dans la vie.

La conférence s’est déroulée autour de deux panels dont «les réseaux sociaux, armes de révolution totale» et « équipé pour aller jusqu’au bout de ses rêves».

Les réseaux sociaux sont des outils permettant l’interaction et la sociabilité entre les hommes, malheureusement les jeunes en font une mauvaise utilisation en envoyant, soit les blagues de Toto, ou en publiant des photos intimes, alors que les autres les utilisent pour chercher du travail. Ils servent à concevoir de belles initiatives.

Autour du second panel il est admis que le problème des jeunes togolais, c’est le manque d’estime de soi et qui l’empêche à aller au bout de son rêve.

Créée en janvier 2014, l’APTV a pour but de promouvoir l’épanouissement socio-culturel et éducatif des enfants et des jeunes. Elle intervient à travers plusieurs projets éducatifs, sociaux et culturels.

Le Temps avec Atop