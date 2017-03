Inverser la désertification des terres et faciliter la biodiversité

Le Togo multiplie des actions pour lutter contre la désertification des terres. Un nouveau programme avec objectifs a été lancé dans ce sens.

Le Ministère de l’Environnement et des Ressources forestières en collaboration avec le secrétariat du Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD) a lancé le 24 mars, le Programme de Définition des Cibles nationales de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres (PDC/NDT). Cette rencontre qui se situe dans le cadre des activités de la CNULCD pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durables (ODD), a connu la participation des acteurs impliqués.

Le PDC/NDT a pour objectif de préserver, de restaurer les écosystèmes terrestres et des ressources connexes en évitant autant que possible la dégradation de nouvelles terres, en mettant en place des mesures pertinentes pour restaurer les terres déjà dégradées. Il s’agit aussi de trouver des stratégies pour la lutte contre la désertification et plus précisément de mettre en application la cible 15.3 des ODD qui exhorte les pays à « protéger, restaurer et à promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts et la lutte contre la désertification et à stopper et inverser la dégradation des terres et mettre fin à la perte de la biodiversité ».

Au Togo, la dégradation des terres se manifeste principalement à travers l’infertilité des sols, l’érosion éolienne et l’érosion hydrique. Sur les 3,6 millions d’hectares de terres cultivables, la superficie cultivée est évaluée à 1,4 million d’hectares représentant 41% de la surface cultivable exploités par 25% de la population du pays. Ce fléau a sa source dans les mauvaises pratiques agro-sylvo-pastorales, la déforestation, le déboisement, les feux de végétation, le surpâturage, la transhumance, l’industrialisation, l’urbanisation des activités commerciales et la pression démographique.

Le Temps avec Atop