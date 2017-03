Le Togo possède sa nouvelle carte topographique numérique

Le Togo a dessiné sa nouvelle carte topographique numérique qui lui permettra d’avoir une vue détaillée de l’occupation du sol et de ses potentialités.

La nouvelle carte topographique numérique du Togo a été remise au ministre de l’Environnement et des Ressources forestières, André Johnson par le cabinet Géoconsult international de France dans le cadre du projet gestion intégrée des catastrophes et terres (PGICT). La cérémonie de réception s’est déroulée au cabinet du ministre.

Cette carte permet d’avoir une vue synoptique et détaillée de l’occupation du sol, de sa morphologie et de ses potentialités sous les formes hydrographiques, géologiques, de végétation, d’aptitudes des sols et d’extension des villes. Elle constitue un outil de maîtrise de l’espace topographique national et de développement. Elle servira pour l’élaboration et la réalisation des projets, aussi bien par le gouvernement que par les acteurs nationaux et les partenaires en développement.

La carte sera utile dans le ciblage des zones du territoire national en matière de montage et de réalisation de projets.

La maitrise topographique est un facteur intrinsèque de l’exploitation judicieuse et sécurisée des terres, car les risques de catastrophes s’en trouvent amoindris. Il importe de penser aux stratégies appropriées pour circonscrire les dangers, connaître et localiser les zones concernées. Depuis 2007, des inondations de plus en plus dévastatrices consécutives à des pluies diluviennes, affectent plusieurs zones du territoire national. La gestion de ces inondations s’est concentrée essentiellement sur les actions humanitaires d’urgence. Il est apparu nécessaire de s’investir dans la réhabilitation et la reconstruction post-inondations et surtout de prévenir les risques, d’où l’intérêt de la carte topographique numérique.