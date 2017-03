Energie : L’industrie pétrolière et gazière d’Afrique en mai au 16ème Africa Independents Forum

Ce rassemblement annuel de l’industrie du pétrole et du gaz d’Afrique examinera l’état de l’industrie et échangera sur les opportunités clés pour l’avenir.

Le 16ème Africa Independents Forum, un événement clé sur le calendrier international du pétrole et du gaz, se déroulera à Londres les 24 et 25 mai.

Ce rassemblement annuel de l’industrie pétrolière et gazière amont de l’Afrique est une plate-forme essentielle pour examiner l’état de l’industrie et d’échanger sur les opportunités clés pour l’avenir. Présentant les principaux projets et opérateurs du secteur amont en Afrique, ce forum offre aux entreprises indépendantes, aux compagnies internationales de pétrole, de gaz et d’énergie et aux représentants des gouvernements des possibilités d’étendre leur réseau, de présenter leurs projets, de proposer de nouvelles affaires afin de conclure des contrats de partenariats et d’investissement.

Le programme de cette année, axé sur le développement et l’accompagnement au changement de l’industrie, traitera du thème « Identifier le futur du Continent pour l’industrie pétrolière et gazière amont ». Des exposés approfondis fourniront un cadre pour explorer des solutions qui vont au-delà des tactiques de survie pour révéler les meilleures pratiques pour mieux équiper l’industrie face aux incertitudes et aux chocs tout en maintenant une performance optimale.

Hausse attendue des prévisions

Un rapport récent d’Ernst & Young indique que la valeur totale des transactions pour l’Afrique en 2016 était de 4,9 milliards de dollars pour 61 transactions, dont 92% étaient en amont, les transactions en aval constituant le reste. Quatre-vingts pour cent des transactions en amont ont été annoncées au quatrième trimestre, probablement en raison d’un retour de confiance dans l’industrie et d’une reprise attendue de l’activité opérationnelle au cours des mois suivants.

Cette hausse des prévisions donne un ton optimiste pour le 16ème Africa Independents Forum. Les intervenants confirmés qui partageront leurs perspectives sont Pade Durotoye, PDG d’Oando Energy Resources; Darran Lucas, Directeur des travaux d’exploration et des nouvelles entreprises chez Sasol; Erwin Kroll, Premier Vice-président pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez OMV Upstream; Neil Ritson, Président de Solo Oil Plc et Oisin Fanning, Président exécutif de San Leon Energy à Dublin.

L’AIF accueillera aussi le 8ème déjeuner du Global Women in Petroleum & Energy Club organisé par Frontier Communications avec, comme intervenante, Sandy Stash, Vice-Président Groupe pour la sécurité, le développement durable et les affaires extérieures de Tullow Oil à Londres.

En 2015, le gouvernement ougandais, représenté par Ernest Rubondo, Directeur par intérim du pétrole, Direction de l’énergie et des minéraux, a profité de l’AIF pour promouvoir l’appel d’offres pour la concession de six blocs dans le Albertine Graben auquel 17 entreprises avaient candidaté pour être qualifiées.

Organisé par ITE, le forum offre une excellente visibilité pour les sponsors, les exposants et les annonceurs avec un certain nombre de possibilités sur mesure pour communiquer et réseauter. Le dernier sponsor à s’engager est ACAS-Law basé à Lagos.