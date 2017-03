Session ordinaire du comité technique spécialisé de l’UA à Lomé

Démarrage à Lomé des travaux de la session ordinaire du comité technique spécialisé de l’UA autour du transport, infrastructures, énergie et tourisme.

Les travaux de la première session ordinaire du Comité Technique Spécialisé (CTS) de l’Union Africaine (UA) sur le Transport, les Infrastructures transcontinentales et interrégionales, l’Energie et le Tourisme ont démarré le lundi 13 mars à Lomé.

Les travaux se déroulent du 13 au 17 mars sous le thème « Financer les infrastructures en Afrique ». Il s’agit d’examiner et d’adopter le règlement intérieur des CTS et de mettre en place son bureau et ses sous-comités, d’analyser l’état de mise en œuvre des décisions et déclarations adoptées lors des conférences ministérielles et des sessions antérieures de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA sur le transport, l’énergie et le tourisme puis d’adopter des stratégies visant à faire de l’Afrique la destination touristique la plus préférée dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA.

La rencontre permettra d’évaluer les progrès accomplis par les institutions régionales et internationales dans le financement des projets dans les secteurs de l’énergie, du transport et du tourisme contenues dans le Plan d’action prioritaire du Programme de développement des infrastructures en Afrique. (PAP/PIDA), les projets régionaux et autres de l’UA dans le cadre de son Agenda 2063 et d’adopter des programmes et projets d’infrastructures et les plans d’action à mettre en œuvre aux niveaux national, régional et continental jusqu’à l’organisation de la prochaine réunion du CTS.

Les décisions des experts seront adoptées au cours de la réunion des ministres le vendredi 17 mars à Lomé.

Le Temps avec ATOP