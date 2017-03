Cinquantenaire pour les sœurs de NDA de Notsè

Double commémoration des sœurs assomptionnistes célébrant le bicentenaire de leur congrégation et cinquantenaire de leur présence à Notsè. Action de grâces.

La congrégation des sœurs de Notre Dame de l’Assomption (NDA) à Notsè, a commémoré le 10 mars le bicentenaire de leur Mère fondatrice, Marie Eugénie à l’Ecole Publique Catholique (EPC) de Kpédigni. C’était lors d’une messe d’action de grâce célébrée par le père Abbé Félix Folly Alowonou de la paroisse Saints Pierre et Paul de Notsè.

Cette célébration a été couplée du cinquantenaire de la présence des sœurs assomptionnistes à Notsè. A travers cette messe, les sœurs entendent rendre grâce à Dieu, lui témoigner leur reconnaissance pour tous ses bienfaits, implorer sa protection et son assistance pour la poursuite de leur mission, celle de se mettre au service des communautés. Il s’agit également pour elles, d’honorer la mémoire de leur Mère fondatrice, Marie Eugénie qui a contribué à amener les jeunes filles à s’intéresser à l’amour du Christ et à la vie communautaire.

Dans son homélie, le célébrant a expliqué que l’église célèbre souvent les saints pour amener les fidèles à avoir un modèle de voie à suivre et surtout à œuvrer comme ceux-ci pour parvenir un jour à la sainteté. Il a demandé aux fidèles d’apprendre à découvrir Jésus et à le faire connaître aux autres à l’image de la sainte Marie Eugénie. Il a exhorté ces derniers à apprendre à être amoureux du Christ, à sauvegarder jalousement cette relation d’intimité avec lui, dans le respect et la pratique de ses commandements qui se résument en un seul, l’amour.

La congrégation des Sœurs de Notre Dame de l’Assomption a été fondée le 30 avril 1839 à Paris. Elle est représentée dans six pays d’Afrique dont le Togo (Notsè et Sokodé) où elle fait déjà 50 ans. L’actuelle Supérieure Générale à la tête de cette congrégation est la Sœur Martine TAPSOBA, une africaine originaire du Burkina-Faso.

