La prison civile de Dapaong fera peau neuve

La prison civile de Dapaong date de la période coloniale. Délabrée et en passe de céder au niveau de la clôture, elle fera peau neuve grmace aux partenaires

Une délégation des services de l’Administration pénitentiaire a procédé le 6 mars à Dapaong, à la réception provisoire de la nouvelle clôture de la prison civile de Dapaong. Le 11ème FED a contribué à l’exécution des travaux de construction dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Justice (PASJ).

L’ancienne clôture était délabrée et dans le cadre du projet, elle a été démolie et une nouvelle a été érigée en briques avec des poteaux en béton armée. Elle a subi le crépissage, la peinture, la réhabilitation des lavabos, dallage au sol mettant plus à l’aise les détenus et à l’abri des intempéries.

Le chef division du Suivi de la Population carcérale de l’Action sociale et de la Réinsertion, Kodjolo K. Eugénie a exprimé sa gratitude à l’UE pour cette action qui donne un nouveau visage à la prison civile de Dapaong. «Cette reconstruction ne faisait pas au départ, partie du PASJ, mais nous avons constaté que lors des saisons des pluies, le mur menaçait de s’écrouler », a-t-elle ajouté pour expliquer les raisons de cette intervention. La réception définitive se fera l’année prochaine.

Construit à l’époque coloniale, pour une capacité de 125 détenus, le bâtiment de la prison civile de Dapaong abrite aujourd’hui plus de 238 détenus dont 5 femmes répartis dans 6 cellules. 24 surveillants se relayent nuit et jour pour assurer la sécurité des prisonniers.

Le Temps avec Atop