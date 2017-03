Tanzanie : interdiction de la consommation d’alcool en sachets

Les boissons en sachets plastiques polluent l’environnement et constituent un problème de santé publique. La Tanzanie interdit la vente d’alcool en sachets.

En Tanzanie désormais toute importation, fabrication, vente et consommation de l’alcool contenu dans des sachets en plastique a été interdite du territoire.

La décision couvait depuis des mois mais elle a fait l’objet de sensibilisation chez les commerçants. Elle est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2017.

Ces petits sachets contenant toutes sortes de boissons alcoolisées polluent l’environnement, car ils sont jetés partout après consommation. Ils constituent aussi un problème de santé publique car ils sont très consommés par les jeunes.

Facilement dissimulables dans des poches de pantalons ou des sacs d’écoliers, ils entrent facilement dans les salles de classe. Dans certains établissements scolaires, on peut ainsi voir des jeunes élèves « sucer », entre deux cours, des sachets de 50ml.

Bon marché – un quart de dollar pour certaines marques-, ces sachets d’alcool se vendent en certains endroits mieux que les sodas.

Quand ils sont vidés de leur contenu, ils sont jetés sur la route, dans les égouts ou sur les terrains vagues.

Malgré plusieurs mois de sensibilisation, cette mesure fait l’objet de contestation chez certains hommes d’affaires qui en tiraient d’énormes profits. Par contre parents d’élèves, enseignants et responsables religieux sont unanimes là-dessus.

La Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Malawi et le Rwanda, ont déjà pris des mesures similaires. Le Togo a de la peine à faire respecter la loi portant interdiction de l’importation des sachets plastiques. Les plaidoyers des associations de défense de l’environnement et des consommateurs ne trouvent pas encore d’échos favorable, autant le gouvernement ne joue pas la fermeté devant les hommes d’affaires indélicats et véreux. .

Le Temps avec AFP

44 Vues totales 15 Vues ce jour