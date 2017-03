Le Togolais Francis Koné sauve la vie d’un adversaire

Le championnat tchèque révèle à la face du monde l’attaquant togolais Francis Koné dans un geste d’état d’esprit sportif en sauvant son adversaire en danger

Le footballeur togolais Francis Koné est devenu le nouveau héros du championnat tchèque. Lors d’une rencontre entre son équipe, le FC Slovacko, et le Bohemians 1905 Prague, l’attaquant a porté secours au gardien adverse Martin Berkovec, qui s’est retrouvé au sol, inconscient après un choc violent avec son défenseur Daniel Krch.

Avant même l’arrivée des premiers secours, Koné a réussi à ressortir la langue avalée par le portier, alors en danger de mort. « J’étais tout près, parce que j’étais aussi dans l’action », raconte le joueur qui n’a pas hésité une seule seconde.

« Dans ce genre de situation, chaque seconde compte, a expliqué le porte-parole du Bohemians, Tomas Mutinsky. La personne qui avale sa langue commence à s’étouffer, le cerveau est privé d’oxygène. Il faut agir le plus vite possible. Si Martin se trouve aujourd’hui dans un état stable, une très large part du mérite en revient à Francis ».

Francis Koné fait taire les supporters racistes

Un geste apprécié des supporters du Bohemians 1905 Prague. « Je prie le FC Slovacko de transmettre mes remerciements à Koné. Aujourd’hui, il m’a appris quelque chose. Et pas seulement à moi », a écrit sur Twitter l’un d’entre eux.

« Deux types sont assis à côté de moi, raconte un fan. Racistes. Leur vocabulaire, c’est « le nègre » et « le singe ». Et puis arrive le choc. Des secondes interminables. Martin gît par terre et ne bouge pas. Koné est le premier à être là. Il ressort la langue du gardien. Un adversaire. Un Noir. Tout le stade se tait. Les deux types aussi. Je m’en fous du résultat (0-0). Martin sera OK, Francis Koné l’a aidé. Un adversaire ? Un Noir ? Un homme ! »

Depuis l’incident, Koné s’est exprimé sur Facebook pour remercier « tous ceux qui de près ou de loin m’ont écrit ou appelé pour ce geste d’état d’esprit sportif et humain. »

« J’aimerais dire merci à Dieu d’avoir éloigné un collègue du pire car sans lui nous serions aujourd’hui envahi de pensées regrettables. Merci aussi à tous ceux qui de près ou de loin m’ont écrit ou appelé pour ce geste d’état d’esprit sportif et humain.j’espère que Martin et Daniel se rétabliront rapidement pour regagner la pelouse, a conclu Koné Kouassi Francis

Le gardien adverse a lui aussi, de son côté, remercié son sauveur du jour. « Je tiens à remercier Francis Koné, dont la promptitude m’a sauvé. Encore une fois MERCI ! », a écrit sur Facebook Martin Berkovec, qui souhaite rencontrer son sauveur bientôt.

