Un Togolais remporte le tournoi d’enduro international de Kpalimé

Les Togolais ont imposé leur rythme au tournoi d’enduro international de Kpalimé. Ils remportent quatre des cinq places gagnantes devant leurs concurrents

Dix-huit pilotes venus du Ghana, de la Cote d’Ivoire, du Nigéria et du Togo étaient aux guidons pour l’édition 2017 de l’enduro international de Kpalimé. La course s’est déroulée le week end des 18 et 19 février à Kouma Konda, région montagneuse de la préfecture de Kloto. C’est le Togolais Daryl Nouvi qui est arrivé en premier des 75km de montée et de 75km de descente. Celui-ci a parcouru les 150km en 1 heure 33 minutes 54 secondes. Il est suivi par deux autres Togolais, Didier Sarat (2ème) et Ismaël Ouro-Akpo, 3ème. Le Ghanéen Peter-Pierro Foulleron est 4ème et le Togolais Jonathan Bischoffe ferme le peloton des cinq premières places.

La course était en aller-retour sur la même distance. Les pilotes ont couru samedi dans le sens des montées et dimanche dans le sens de la descente.

Deux pilotes ont abandonné déjà le samedi tandis qu’un autre a été lâché par sa machine. Comme prévu, les concurrents se sont mesurés sur un parcours scindé en quatre étapes (une super-spéciale et trois spéciales).

Les seize premiers pilotes ont bénéficié de médailles de Togo Moto Club (TMC). Alors que des coupe-coupe ont été distribués et 300.000 FCFA aux paysans dont les champs ont servis de pistes pour la compétition.

L’enduro international de Kpalimé est une course d’endurance composée de parcours accidentés à réaliser en temps record, généralement sur des chemins ouverts à la circulation et de secteurs chronométrés. La montagne constitue un grand obstacle pour certains des coureurs.

Le tournoi de Pâques sera la prochaine occasion pour les pilotes de retrouver les pistes et de manier ces bolides à guidons.

