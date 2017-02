Afrique: DHL facilite les achats en ligne grÃ¢ce Ã  Â On Demand Delivery

DHL Express facilite les achats en ligne grâce au déploiement du service On Demand Delivery en Afrique subsaharienne, a déclaré DHL Afrique du Sud.

DHL Express, le leader mondial des services d’expédition express, a annoncé le lancement de son service On Demand Delivery en Afrique subsaharienne (SSA). Le nouveau service permet aux expéditeurs et aux destinataires du monde entier de choisir parmi un éventail d’options de livraison standardisées.

Le service On Demand Delivery est actuellement déployé sur six marchés à travers la région SSA (Afrique du Sud, Kenya, Nigeria, Éthiopie, Ile Maurice et Tanzanie), et devrait être étendu à d’autres pays d’Afrique subsaharienne au cours de l’année 2017.

Le nouveau produit offre aux expéditeurs le choix d’activer des options de livraison spécifiques et permet à DHL Express d’informer ses clients par e-mail ou par SMS de l’avancement des expéditions. Les clients peuvent ensuite sélectionner l’option de livraison qui convient le mieux à leurs besoins via le site Web du service On Demand Delivery. Le service est spécifiquement adapté aux exigences des livraisons internationales propres au commerce électronique, où la majorité des expéditions sont destinées à des adresses résidentielles et où les clients privilégient la souplesse et la commodité.

DHL en Afrique subsaharienne

« À l’échelle mondiale, nous avons constaté que la part des livraisons propres au e-commerce est passée d’environ 10 % en 2013 à plus de 20 % des volumes internationaux de DHL Express en 2016 », a déclaré Hennie Heymans, directeur général de DHL Express pour l’Afrique subsaharienne

«Grâce à notre service On Demand Delivery, nous sommes en mesure de soutenir l’offre de service des expéditeurs en ligne et d’améliorer l’expérience de livraison de leurs clients, tout en améliorant notre propre efficacité, en particulier pour la distribution du dernier kilomètre», a-t-il ajouté.

DHL est le leader mondial du secteur de la logistique. Les divisions de la société DHL offrent un portefeuille inégalé de services logistiques : livraison de colis nationaux et internationaux, expédition de commandes et solutions de traitement des commandes pour le commerce électronique, envois express internationaux, transport routier, aérien et maritime pour la gestion des chaînes d’approvisionnement industrielles.

