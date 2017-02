Cameroun : Moteurs à gaz pour les écloseries de volailles

La technologie des moteurs à gaz de GE offre une solution rentable et une stabilité du réseau pour l’écloserie de volailles au Cameroun.

La filière avicole traverse une vive crise au Cameroun à cause des délestages récurrents qui mettent en danger les écloseries de volailles. L’impact pour les fermes est très important en termes de mortalité pour les poussins.

Dans ce contexte, AGROCAM, un éleveur de volailles de premier plan situé à Douala en Afrique centrale, et membre du groupe JS NOUTCHOGOUIN, a acheté à Clarke Energy, distributeur des moteurs à gaz GE’s Jenbacher au Cameroun. Vendu par le distributeur Clarke Energy, le moteur GE’s Jenbacher J316 est une alternative économique au générateur diesel de secours d’AGROCAM.

Il s’agit de relever les défis liés aux coupures de courant à long terme et qui ont un impact important sur les écloseries de volailles au Cameroun. Cette solution offre une production d’électricité plus durable pour le client et pour le Cameroun.

L’industrie de la volaille paralysée au Cameroun

Compte tenu de la nature fragile des écloseries de volailles, une panne de courant d’une demi-heure peut complètement paralyser une entreprise, conduisant à une refonte complète des installations d’écloserie – puisque tous les œufs placés dans l’incubateur périraient en raison d’un mauvais contrôle de la température et de la ventilation.

« Plus que jamais, AGROCAM estime qu’une source d’électricité stable, fiable et rentable est cruciale pour relancer l’activité avicole au Cameroun, touchée par l’épidémie de grippe aviaire de 2016 qui a paralysé l’industrie de la volaille à Douala et dans les environs. L’énergie représente actuellement 50% de nos coûts opérationnels », a déclaré Noutchogouin Jean Samuel, président du conseil d’administration d’AGROCAM.

Le moteur à gaz naturel de GE’s Jenbacher fournira une production électrique nominale pour alimenter l’installation de production d’écloserie et de plateau d’œufs, fournissant ainsi une solution économique et hautement efficace pour répondre à nos besoins et réaliser des économies annuelles substantielles de plus de 185 000 euros.

Le moteur à essence GE’s Jenbacher J316 produira 813 kilowatts de puissance. La chaleur sera récupérée à partir des gaz d’échappement chauds du générateur sous forme d’air chaud et sera injectée dans les fours des machines de production d’œufs pour le séchage. Cela permettra d’économiser le coût du combustible actuellement brûlé pour le séchage, d’augmenter l’efficacité et de permettre une utilisation optimale du générateur de gaz.

