Messi revient en Egypte comme ambassadeur

Le retour de Messi est celui du footballeur du Barça sur le sol africain et engagé contre les dégâts de l’hépatite C en Egypte. Il y lance une campagne.

Le footballeur argentin Lionel Messi se rend en Egypte ce mardi pour le lancement d’une campagne de lutte contre l’hépatite C, une maladie virale très courante dans le pays du président Al Sisi. La campagne est organisée pour promouvoir le tourisme de santé en Egypte et la lutte contre l’hépatite C.

Le quintuple Ballon d’Or sera effectivement présent au Caire, la capitale égyptienne. Parallèlement à la pratique de football de haut niveau Lionel Messi s’engage également pour des œuvres humanitaires et de bienfaisance. En Egypte c’est contre l’hépatite C, une maladie virale transmise essentiellement par le sang, très courante dans le pays, et qui peut entraîner des cirrhoses et des cancers du foie.

Une première fois la visite devrait avoir lieu en décembre 2016. Un attentat-suicide sanglant perpétré contre une église du Caire avait été à l’origine du report. L’attentat avait fait 29 morts le 11 décembre dernier. Cette fois-ci Messi et le ministère égyptien du tourisme ont dû convenir définitivement pour ce mardi 21 février.

La dernière visite de la star mondiale de football remonte à juillet 2015 au Gabon répondant à une invitation du président Ali Bongo. Plus qu’un coup de Com d’Ali Bongo, la star barcelonnaise avait participé à la pose de la première pierre du futur stade de Port-Gentil, l’un des quatre stades ayant abrité la Coupe d’Afrique des nations de football 2017, organisée du 14 janvier au 05 février 2017 au Gabon.

