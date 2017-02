Argent : WorldRemit atteint 10 000 transactions par mois en Tanzanie

WorldRemit observe une énorme croissance des transferts d’argent vers la Tanzanie avec un une quantité de transfert atteignant 10 000 transactions par mois.

Le service de transfert d’argent digital WorldRemit consolide son expansion rapide en Tanzanie en répondant à la demande croissante d’envois instantanés de fonds vers le pays.

Les envois de l’étranger proveniennent des plus de 4 millions d’expatriés tanzaniens.

Il s’agit donc d’un nouveau record de 10 000 transactions individuelles réalisées au mois de décembre 2016. Ce qui correspond à une croissance annuelle de 150 % en 2016, principalement favorisée par l’expansion rapide des comptes Mobile Money comme mode de réception privilégié, selon un communiqué de la société.

Les clients de WorldRemit peuvent envoyer de l’argent en Tanzanie via Mobile Money, vers des comptes Tigo Pesa, Vodacom M-Pesa et Zantel Ezy Pesa, mais aussi par dépôt bancaire ou transfert d’espèces.

Les plus gros expéditeurs d’argent vers la Tanzanie comprennent les émigrés vivant actuellement au Royaume-Uni, en Suède, en Australie, en Norvège et au Canada, entre autres.

Grâce à WorldRemit, les habitants de plus de 50 pays peuvent effectuer des transferts instantanés et sécurisés vers plus de 140 destinations. Grâce à WorldRemit, surnommé le « WhatsApp de l’argent », transférer de l’argent est aussi simple que d’envoyer un message instantané.

Les envois de fonds jouent un rôle important dans l’économie en Tanzanie : en 2015, le pays a reçu un total de 390 millions de dollars selon la Banque mondiale, presque dix fois le montant reçu en 2010.

