FacebookÂ : Les dÃ©veloppeurs africains pour dÃ©velopper des robots plus intelligents pour Messenger

Dans communiqué, Facebook, met les développeurs du Moyen-Orient et d’Afrique au défi de développer des robots plus intelligents pour Messenger.

Il s’agit d’un concours à destination des développeurs d’Afrique et du Moyen-Orient ? Les développeurs, réunis en équipes de trois personnes maximum, sont invités à créer des robots répartis dans trois catégories : les jeux et divertissements ; la productivité et les utilitaires ; et le bien social.

Dans un communiqué rendu public ce 16 février par la succursale de Facebook en Afrique du Sud, la société met les développeurs du Moyen-Orient et d’Afrique au défi de développer des robots innovants dans le cadre du concours Bots for Messenger Developer Challenge.

Ce concours s’aligne avec l’engagement de Facebook envers l’innovation au Moyen-Orient et en Afrique et fournit les outils dont les développeurs et les jeunes entreprises ont besoin pour développer, monétiser et évaluer les produits et services.

La société Facebook est née d’une culture de hacker et prospère grâce à la promotion de l’innovation sur les nouvelles plateformes. C’est pourquoi Facebook lance le concours Bots for Messenger Challenge qui vise à reconnaître et récompenser les développeurs capables de créer des robots plus innovants pour Messenger.

Les récompenses

Les 60 équipes finalistes (10 par catégorie dans chaque région) remporteront un équipement Gear VR et un téléphone mobile, une heure de mentorat dispensé par Facebook, et les outils et services de FbStart (https://Developers.facebook.com/fbstart), un programme de Facebook destiné à aider les jeunes entreprises naissantes dans leurs premières phases de développement.

Toutes les équipes d’étudiants qui accèderont à la finale gagneront un prix supplémentaire de 2 000 USD (le statut d’étudiant sera vérifié par le biais des comptes de messagerie enregistrés auprès des établissements accrédités par le gouvernement).

Équipes remportant la deuxième place

Pour chaque région, les trois équipes finalistes (une pour chaque catégorie) remporteront 10 000 USD et trois mois de mentorat auprès de Facebook.

Pour chaque région, les trois équipes gagnantes (une pour chaque catégorie) remporteront 20 000 USD et trois mois de mentorat auprès de Facebook.

Dates

Ouverture des inscriptions : 15 février à 9 h 00 GMT

Date limite des inscriptions : 28 avril à 11 h 59 GMT

Annonce des finalistes (30 équipes pour chaque région : Afrique subsaharienne et Moyen-Orient/Afrique du Nord) : 19 mai à 9 h 00 GMT

Date limite des inscriptions des finalistes : 2 juin à 11 h 59 GMT

Annonce des gagnants : 19 juin à 9 h 00 GMT (trois équipes gagnantes et trois équipes finalistes pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, trois équipes gagnantes et trois équipes finalistes pour l’Afrique subsaharienne)

Consultez les règles du concours ici : https://MessengerChallenge.splashthat.com et rejoignez le groupe Facebook pour rester informé(e) – https://Fb.me/messengerchallenge.

