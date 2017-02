Santé mentale : un nouveau centre de diagnostic inauguré

Un centre de diagnostic a été inauguré par l’Ordre hospitalier des frères de saint Jean de Dieu. Il contribuera à améliorer le traitement en santé mentale.

Chaque 11 février se célèbre dans le monde la journée mondiale des malades mentaux. C’est ce 11 février 2017 que l’Ordre hospitalier des frères de saint Jean de Dieu a choisi d’inaugurer un nouveau bloc au centre de santé mentale St Jean de Dieu d’Agoè-Nyivé.

Le bâtiment inauguré a deux niveaux et ces locaux permettront aux personnels d’accueillir et de soigner les malades mentaux. Ils abriteront les services d’analyses médicales en biochimie, hématologie, parasitologie, bactériologie, sérologie ainsi que des services d’échographie, d’électroencéphalographie et d’électrocardiographie.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par une messe dite par l’archevêque de Lomé, Mgr Denis Amouzou Dzakpa devant les frères de saint Jean de Dieu, des fidèles de l’église catholique et des patients en cours de traitement.

Le nouveau centre de diagnostic est un outil qui contribuera à la couverture sanitaire universelle et spécialement pour la population. Avec ce outil, le centre, qui offrait déjà des prestations de qualité, devient plus viable mais invité à être pérenne pour de nouvelles prestations plus améliorées afin de soulager les peines des malades.

Le centre avait été construit pour aider la population vulnérable à recouvrer la santé à travers une prise en charge adéquate.

