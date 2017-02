Gilbert Houngbo nommé la tête du FIDA

Gilbert Houngbo a été élu sixième président du FIDA, organisme des Nations Unies en lutte contre la pauvreté rurale dans le Tiers-monde.

Gilbert Fossoun Houngbo, ancien Premier Ministre du Togo, a été élu sixième Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), organisme spécialisé des Nations Unies et une institution financière internationale qui investit dans l’éradication de la pauvreté rurale dans les pays en développement dans le monde.

Cette élection est intervenue lors de la session du Conseil des Gouverneurs du FIDA à Rome hier 14 février.

“Je viens du monde rural. J’ai une connaissance directe de comment est dure la vie de ce milieu”, a déclaré Houngbo, qui a été nommé par les États membres du FIDA lors de la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de l’organisation.

Houngbo prend les commandes de l’organisation à un moment où le changement des priorités des gouvernements et les besoins plus immédiats des crises humanitaires – comme les catastrophes naturelles, les conflits et les réfugiés – menacent de détourner le financement du développement à long terme.

Il s’agit d’une victoire pour la diplomatie togolaise. La candidature de l’ancien Premier ministre du Togo était soutenue par l’Union Africaine et la CEDEAO. Face à lui, huit autres candidatures.

C’est la première fois depuis des lustres que le Togo réussit à placer un de ces cadres à la tête d’une institution multilatérale hors du continent.

« Il fait honneur à la nation togolaise», a tweeté le président Faure Gnassingbé.

Le FIDA investit dans les populations rurales, en les autonomisant afin de réduire la pauvreté, d’accroître la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de renforcer leur résilience. Depuis 1978, nous avons octroyé environ 18,5 milliards d’USD sous la forme de prêts à faible taux d’intérêt et de dons en faveur de projets qui ont touché quelque 464 millions de personnes. Le FIDA est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est à Rome – le centre névralgique des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

