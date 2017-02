Enduro International de Kpalimé : quarante pilotes attendus

Les forêts et montagnes de Kpalimé accueillent les 18 et 19 février des pilotes venus d’Afrique pour une course d’enduros. Cet événement sportif est annuel.

Le président de Togo Moto Club, Côme Bertier, a annoncé qu’une quarantaine de pilotes du Nigéria, Ghana, Côte d’Ivoire et du Togo sont attendus à l’édition 2017 de l’enduro international qui se déroulera à Kpalimé les 18 et 19 février prochains.

« Cette année nous attendons une vingtaine de pilotes du Nigéria, Ghana, de la Côte d’Ivoire, qui viendront se frotter à une vingtaine d’initiés togolais, dont fait partie notre pépite, Ismaël Ouro Akpo», a dit le promoteur qui espère que le Togo en profitera pour rehausser son niveau de course d’enduros.

La compétition se déroulera en trois spéciales notamment «le samedi dans un sens et le dimanche dans l’autre ».

Les préparatifs durent déjà ces trois derniers week ends notamment avec la distribution des coupe-coupe pour les léchages afin de rendre praticable les espaces aménagés.

L’enduro est une discipline pratiquée avec la moto tout terrain. L’enduro de Kpalimé est une course internationale d’endurance qui se compose de parcours accidentés à réaliser dans un temps imparti, généralement sur des chemins ouverts à la circulation (appelés « liaisons »), et des secteurs chronométrés (appelés « spéciales »). L’enduro de Kpalimé se déroule sur les montagnes de Kpalimé et est réputé pour être le plus dur de toute la sous-région. Beaucoup de pilotes débutent, mais peu arrivent à destination, dit-on.

