75 milliards $ de IDA pour diminuer la pauvreté

Une institution de la Banque Mondiale se propose de mobiliser des fonds en faveur des pays pauvres du monde. La cagnotte envisagée est de 75 Milliards $.

L’Association Internationale de Développement (IDA), une institution de la Banque Mondiale a inscrit le Togo dans ses priorités par rapport à son intervention dans les pays les plus pauvres du monde pour les trois prochaines années (2018-2020).

L’institution a mis à la disposition de ces pays pour cette période 75 milliards de dollars afin d’appuyer les services de santé et de nutrition essentiels pour 400 millions de personnes, l’accès à des ressources d’eau améliorées pour 45 millions de personnes, les services financiers pour 4 à 6 millions de personnes, l’accouchement sans risque pour 11 millions de femmes grâce à l’assistance d’un personnel de santé qualifié.

Le financement permettra de couvrir la formation de 9 à 10 millions d’enseignants en charge de plus de 300 millions d’enfants, la vaccination de 130 à 180 millions d’enfants, l’amélioration de la gouvernance dans 30 pays grâce au renforcement des capacités statistiques et enfin l’augmentation de 5 gigawattheures des capacités de production à partir d’énergie renouvelable.

Pour financer ce programme, l’IDA cherchera à augmenter ses fonds propres en conjuguant les contributions des bailleurs de fonds, ses ressources internes et les capitaux levés sur les marchés obligatoires. Elle renforcera significativement l’appui financier qu’elle propose à ses clients.

C’est le 15 décembre 2016 à Yogyakarta en Indonésie qu’une soixantaine de pays donateurs et bénéficiaires ont convenu d’intensifier la lutte contre l’extrême pauvreté, avec un engagement record de contributions de 75 milliards de dollars au profit de l’IDA, le fonds de la Banque Mondiale pour les pays les plus pauvres. L’Association Internationale de développement (IDA) est fondée en 1960 et accorde des dons et des crédits sans intérêts aux pays les plus pauvres du monde afin de les aider à mettre en œuvre des projets et programmes qui stimulent la croissance économique, contribuent à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis.

