Une «Maison de la famille» verra le jour à Ayomé

Une maison de la famille est une prochaine initiative de deux volontés pour construire une résidence et prendre en charge des enfants orphelins de Ayomè.

Une « maison de la famille » sortira bientôt des terres d’Ayomé, village situé à 3 km au nord d’Amlamé. La première pierre pour sa construction a été posée le 29 janvier dernier dans le village.

Le projet de cette maison est le fruit de deux donateurs dont l’Italien, Pulici Pietro et le Révérend Père Valentin Tafou, Missionnaire en Suisse et à travers ADECAED (Association pour le Développement de la Communauté Ayomé) participant au développement communautaire dans la préfecture d’Amou.

Quatre millions de CFA sont débloqués et cette maison accueillera une cinquantaine d’enfants orphelins et démunis et servira de cadre pour leur formation académique et professionnelle.

Les travaux seront exécutés par la communauté elle-même sur une superficie d’un hectare 50 et vont consister à construire cinq villas, bâtiments administratifs, paillote et une aire de jeu.

Des activités agro pastorales prévues sur d’autres espaces permettront de financer le fonctionnement de cette maison.

17 Vues totales 17 Vues ce jour