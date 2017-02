De nouveaux magistrats togolais prêtent serment

Le corps de la magistrature s’agrandit. Neuf magistrats nommés par décret, en décembre dernier ont prêté serment le 31 janvier à la Cour Suprême de Lomé.

La main levée, les impétrants (huit nouveaux affectés et un ancien promu président de la chambre judiciaire) ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions dans le respect de la Constitution. Ils ont pour mission de veiller à l’interprétation et à l’application de la loi par les juridictions inférieures.

«Vous devez imprimer à chaque instant la vérité à vos rapports, conclusions et arrêts. Vous vous obligerez à un travail bien fait dans des délais raisonnables sans attendre quoi que ce soit, à nous aider à soigner l’image de l’Institution et partant, du service public de la justice »,leur a-t-il rappelé le président de la Cour Suprême du Togo, Akakpovi Gamatho. Il leur a été rappelé leur sens aigu du devoir, l’humilité et l’intégrité comme vertus indispensables pour juger les citoyens mais aussi l’application de la règle de droit en fonction des normes de procédure sans céder à la crainte de déplaire ou au désir de plaire aux parties, à la hiérarchie ou à l’opinion publique.

Le Temps avec ATOP

