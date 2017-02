La «Mode 228» devient un festival international FIMO 228

Une manifestation culturelle continentale a lieu courant février à Lomé. Le FIMO 228 fera défiler dans la capitale des stylistes et des mannequins de renom.

Démarrée en mai 2014 à Lomé sous la désignation «Mode 228», cette manifestation culturelle change de nom et sera désormais dénommée Festival International de la Mode au Togo «FIMO 228». A l’époque quelques dix stylistes togolais y avaient présenté une centaine de tenues. Seulement quatre cent places étaient offertes. Son caractère continental à partir de cette quatrième édition a lutté en faveur de ce changement de nom. Des stylistes béninois, burkinabè, ivoiriens, sénégalais, gabonais, sud-africains et togolais sont attendus du 23 au 26 février prochain ainsi que des mannequins viendront du Sénégal, du Mali, du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Gabon et du Togo.

FIMO 228 se veut un «Grand rendez-vous à compter désormais dans les agendas culturels sur le continent»

FIMO 228 démarre le 24 février par un défilé de mode purement hommes à l’espace « Filbleu Arema » à Lomé tandis que l’apothéose du défilé de mode est prévue le samedi 25 février dans les jardins de l’hôtel IBIS Lomé.

