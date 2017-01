Tsévié : De l’énergie aux ménages à faible revenu économique

La mairie de Tsévié tente avec ses partenaires un projet pilote d’énergie de proximité dédié aux ménages de la ville à faible revenu économique.

La mairie de Tsévié va abriter un Programme de Promotion de l’Energie pour le Développement (PPED) dans le cadre des conventions des Maires pour l’Afrique subsaharienne.

Ce programme devra faciliter l’accès des populations aux services énergétiques durables et efficaces dans la commune de Tsévié et ses environs puis d’encourager des actions vers une économie verte. Il est appelé également à favoriser aux ménages à faible revenu économique l’accès à l’énergie, à augmenter le taux de prestation en énergie dans la ville, à étendre l’éclairage public dans la ville et ses environs par des lampadaires solaires, ainsi qu’à promouvoir l’utilisation des foyers améliorés dans les ménages pour une gestion rationnelle de la biomasse énergie et contribuer à l’amélioration du transport interurbain Lomé-Tsévié.

L’Union Européenne apportera son assistance financière à 80% des 625 688 750 FCFA prévus. Le projet doit atteindre ses objectifs au cours des trois prochaines années.

Comme entre autres exécutions, 27 kits solaires seront installés dans les ménages à faibles revenus, 25 lampadaires solaires pour l’éclairage public. Une USP et une école seront prises en charge. Il est prévu également des formations sur l’utilisation, la gestion et la maintenance des installations, la fourniture de 2000 foyers améliorés aux ménages et l’achat de deux véhicules de 50 places pour le transport interurbain Tsévié-Lomé.

