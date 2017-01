Emmanuel Adébayor change de maillot

Adébayor Shéyi n’est plus un joueur sans club. Il a signé ce 31 janvier avec un club bien classé dans le championnat turc afin de renforcer son attaque.

L’attaquant et capitaine des Eperviers du Togo, Shéyi Emmanuel Adebayor n’a pas perdu du temps à parapher, juste après sa visite médicale ce 31 janvier en Turquie un bail de 18 mois avec le club Istanbul Basaksehir, deuxième en ligue turque.

L’international togolais du haut de son 1,91m et de ses 32 printemps, entame une nouvelle aventure sportive après celles en France, en Espagne et dernièrement en Angleterre. L’aventure de la ligue turque sourit à nouveau à un second togolais après celle du défenseur Serge Akakpo démarrée en août 2015 avec Trabzonspor 1461, un club de football de la deuxième division en Turquie.

Les responsables d’Istanbul Basaksehir cherchaient depuis le démarrage du championnat à renforcer l’attaque du club qui accuse actuellement un retard de deux points sur le leader. Adé espère bien remplir cette mission.

Les fans « d’Adé » vont découvrir la ligue turque

L’international togolais avait été contraint au chômage sur la scène du football international durant ces six moi écoulés. A la recherche d’une nouvelle destination. Son contrat avec le club anglais de Cristal Palace n’avait pu être renouvelé. Ses fans vont désormais quitter le championnat anglais pour s’accommoder avec celui turc dont les clubs brillent à la champions league.

Fin du calvaire pour Adébayor

Adébayor avait connu une traversée sabbatique depuis l’été dernier mais s’entraînait régulièrement pour le haut niveau. Il a participé aux éliminatoires et à la phase finale de la coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2017) pour laquelle le Togo a été éliminé dès le premier tour. Il faisait partie des joueurs dits « sans club » mais avait promis qu’il trouverait un club après la CAN. C’est désormais chose faite avec un nouveau maillot.

15 Vues totales 15 Vues ce jour