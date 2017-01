Musique: Liberty Blues Trio à l’IFT ce 3 février

Dans le cadre d’une tournée américaine en Afrique de l’Ouest, Liberty Blues Trio, un groupe de blues se produit à l’Institut Français du Togo, ce 3 février.

Liberty Blues Trio est un « Super Group » de musiciens américains de blues avec plus de 100 ans d’expérience professionnelle cumulée, jouant du blues partout dans le monde. Le groupe est composé des Américains Bill Sims, Jr. et Larry Skoller, et du Français Vincent Bucher.

Dans le cadre d’une visite d’une semaine parrainée par l’Ambassade des États-Unis au Togo intitulée « Bringing Home the Blues », le groupe anime une série de concerts et d’ateliers de musique destinés au public togolais afin d’explorer le lien entre le blues américain et la musique traditionnelle de l’Afrique de l’Ouest. La tournée comprend un concert gratuit à l’Institut Français le 3 février avec le célèbre musicien togolais Jimi Hope.

