UA: Kako Nubukpo, commissaire des affaires économiques?

Le Togolais Kako Nubukpo serait soutenu par le Togo pour être Commissaire Union Africaine chargé des affaires économiques, d’après des sources anonymes.

Universitaire et économiste, ancien ministre de la Prospective, Kako Nubukpo est actuellement directeur de la Francophonie numérique et économique. Ce keynésien est renommé pour être l’un des porte-flambeau de la contestation de la parité entre le franc CFA et l’Euro et sa gestion par le Trésor public français. Il a à son actif plusieurs ouvrages sur le CFA.

Il a déjà travaillé par le passé à la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Selon certaines indiscrétions, la candidature de Kako Nubukpo au Commissariat de l’Union Africaine chargé des affaires économiques est la raison du non-soutien du Togo à la candidature d’Abdouye Bathily pour la présidence de la Commission de l’UA.

Le Togo a soutenu officiellement la candidature du Kenya, qui a été recalée au profit du Tchadien Moussa Faki Mahamat.

